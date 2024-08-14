Группа пленных украинцев изъявила желание воевать в рядах ВС России

Против киевского режима
Группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима на стороне России.
Пленные отказались от обмена. Они попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, передает РИА Новости. Это подразделение состоит из бывших украинских военных, которые принесли присягу России.
Изъявивших желание служить в ВС России около 20 человек, однако не исключено, что их может набраться порядка 60 человек.
"Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации", - сказали военнопленные.
Ранее схваченный в Курской области военнослужащий 80-й бригады ВСУ рассказал, что зачем украинская армия вторглась в российский регион.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram