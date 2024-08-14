Режим ЧС регионального уровня ввели в Белгородской области

Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне сложной

Обстановка в Белгородской области по-прежнему напряженная, враг продолжает обстрелы. Ради обеспечения безопасности и оказания дополнительной поддержки местного населения решено ввести в области режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Как рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, он планирует обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить в регионе ЧР федерального уровня.

Гладков рассказал, что тем временем продолжается вывоз детей за пределы субъекта Федерации в безопасную местность — в оздоровительные лагеря. Сейчас туда перевезли уже 5 тысяч ребята, а всего с начала 2024 года из Белгородской области эвакуировали 33 тысячи детей.

Ранее Гладков рассказал, что на Белгородчине эвакуируют жителей Краснояружского района и Шебекинского городского округа, которые постоянно подвергаются обстрелам и атакам украинских националистов. Многих эвакуированных поселили в пунктах временного размещения, где для них создали все необходимых условия.

При этом жителей Брянской области предупредили о фейковых сообщениях о требовании властей эвакуироваться. Министерство чрезвычайных ситуаций подчеркнуло, что эта информация не соответствует действительности — сотрудники ведомства не совершают обзвон граждан.

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