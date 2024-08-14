Лондон продолжает разжигать конфликт поставками оружия Киеву

Москва исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах международно признанной территории Украины. Такое заявление сделал в среду, 14 августа, российский посол в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат заявил о неизменности позиции британских властей, согласно которой системы Storm Shadow были переданы для применения в пределах международно признанной территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права.

Келин также отметил, что Великобритания "с самого начала конфликта играет роль одного из его разжигателей" и продолжит играть ее независимо от итогов выборов в США, однако сами британские военные признают, что их арсеналы уже опустел, сообщает РИА Новости.

Ранее британские чиновники заявили, что Лондон по-прежнему не разрешает киевскому режиму использовать ракеты Storm Shadow для ударов в рамках боевых действий в Курской области, хотя и "оказывает военную помощь для поддержки безусловного права Украины на самооборону".

В июле западные СМИ писали, что новый британский премьер Кир Стармер "дал понять", что Лондон оставляет в силе разрешение Украине использовать поставляемое Великобританией оружие для нанесения ударов по целям на территории России, причем как именно применять это вооружение — решать Киеву.

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