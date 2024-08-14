Собянин: Троицкая линия станет одной из самых протяженных в московском метро

Мэр рассказал, какие работы сейчас ведут на линии

Троицкая линия Московского метро станет одной из самых протяжённых в столичной подземке. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин. На странице в социальной сети мэр рассказал, какие работы сейчас ведут на линии.

Так, строится станция "Университет Дружбы Народов". Она готова на 97%. Заканчивается возведение основных конструкций платформы "Новомосковская". Идёт отделка и монтаж инженерного оборудования.

На "Академической" на треть закончили монолитные работы. Там будет пересадка между Троицкой и Калужско-Рижской линиями.

В пассажирской зоне станции "ЗИЛ" начали укладку гранита. Основные конструкции станции почти готовы, сейчас монтируют инженерные коммуникации. На "Вавиловской" приступили к черновым архитектурно-отделочным работам и начали устройство внутренних помещений.

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