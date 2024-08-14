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Пожар вспыхнул в ТЦ "РИО" в Москве

09:10
  • среда
  • 14 августа 2024

Горят несколько этажей

Сильный пожар вспыхнул в столичном торговом центре "РИО" на улице Большая Черемушкинская.

По предварительным данным, возгорание началось с фитнес-клуба, пишет telegram-канал Baza. В настоящий момент горит фасад на уровне 3-4 этажей.

Есть угроза распространения огня. Пожару присвоен второй ранг сложности, пишет агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.

На месте работают оперативные службы, подробности происшествия уточняются. Информации о пострадавших нет.

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