Пожар вспыхнул в ТЦ "РИО" в Москве

Горят несколько этажей
Сильный пожар вспыхнул в столичном торговом центре "РИО" на улице Большая Черемушкинская.
По предварительным данным, возгорание началось с фитнес-клуба, пишет telegram-канал Baza. В настоящий момент горит фасад на уровне 3-4 этажей.
Есть угроза распространения огня. Пожару присвоен второй ранг сложности, пишет агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.
На месте работают оперативные службы, подробности происшествия уточняются. Информации о пострадавших нет.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram