Подозреваемым называют инструктора по дайвингу

Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов системы "Северный поток".

Как пишет Süddeutsche Zeitung, главным фигурантом дела оказался некий украинец по имени Владимир З. Он, как полагают следователи, вместе с двумя сообщниками мог прикрепить взрывчатку к трубопроводам.

Журналисты подчеркивают, что в настоящее время все трое уже покинули территорию Германии, их местонахождение неизвестно.

Ранее Генпрокуратура России направила новые запросы на расследование терактов на "Северных потоках" . Адресаты — США, Германия, Франция и Кипр. В Вашингтоне, Париже и Никосии так и не провели расследования, а Берлин уклоняется от обязательств по сотрудничеству с Москвой.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в России находятся средства других стран, зарубежных компаний и акционеров — за их счет можно компенсировать ущерб, причиненный российской стороне диверсией на газопроводах системы "Северный поток".

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