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В ФРГ выдан ордер на арест украинца по делу о подрыве "Северных потоков"

09:51
  • среда
  • 14 августа 2024

Подозреваемым называют инструктора по дайвингу

Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов системы "Северный поток".
Берлин отказался обнародовать итоги расследования подрывов "Северных потоков"

Как пишет Süddeutsche Zeitung, главным фигурантом дела оказался некий украинец по имени Владимир З. Он, как полагают следователи, вместе с двумя сообщниками мог прикрепить взрывчатку к трубопроводам.

Журналисты подчеркивают, что в настоящее время все трое уже покинули территорию Германии, их местонахождение неизвестно.

Ранее Генпрокуратура России направила новые запросы на расследование терактов на "Северных потоках" . Адресаты — США, Германия, Франция и Кипр. В Вашингтоне, Париже и Никосии так и не провели расследования, а Берлин уклоняется от обязательств по сотрудничеству с Москвой.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в России находятся средства других стран, зарубежных компаний и акционеров — за их счет можно компенсировать ущерб, причиненный российской стороне диверсией на газопроводах системы "Северный поток".

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