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Обманувшие Ларису Долину мошенники звонили с Украины

10:00
  • среда
  • 14 августа 2024

Они "обрабатывали" певицу с апреля по июль

Мошенники, из-за которых народная артистка России Лариса Долина осталась и без квартиры, и без денег, звонили с территории Украины. Об этом во вторник, 13 августа, рассказали в правоохранительных органах.
Лариса Долина из-за мошенников лишилась квартиры за 150 млн рублей

В столичной прокуратуре подтвердили, что с апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, ввели пострадавшую в заблуждение.

Долиной предложили ради сохранности средств перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру. Певица по указке преступников рассталась со своими сбережениями и с деньгами, вырученными от продажи квартиры в центре Москвы. В итоге артистка лишилась и недвижимости, и средств.

Суд санкционировал арест женщины-курьера, которая участвовала в передаче денег преступникам, а также наложил арест на пресловутую квартиру до завершения разбирательств, сообщает ТАСС.

Комментируя эту ситуацию, адвокат Алишер Захидов недоумевает, почему Долина не обратилась к юристу при оформлении сделки с недвижимостью: "Зачем вот такая самовольность, с такими большими суммами". Захидов отметил, что "адвокат наверняка бы насторожился: что это за спецсчет и почему надо деньги переводить".

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Лариса Долина
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