Зачистка приграничья: что сейчас происходит в Курской области

Пресекаются все попытки радикалов перейти в атаку

Один точный выстрел российского гранатометчика спутал все карты целому отделению ВСУ. Диверсанты прорывались к восточным окраинам Суджи. Но попали в засаду. В салоне – паника. Машина серьезно не повреждена и могла бы ехать. Но националисты бросили американский броневик и помчались прятаться в лес.

Кадры из района поселка Озерки: российские войска ведут зачистку. По "зеленке" плотно работают пулеметы. Удержать позиции в лесу у диверсантов не получается. Боевики с потерями спешно отходят. Кажется, те, кто уже в кузове, готовы бросить своих сослуживцев и дать полный газ.

Крупные вылазки и прорывы ВСУ уже не удаются. Нет сил, ресурсов и, главное, организованного подкрепления. Его российская авиация и операторы БПЛА уничтожают еще на этапе формирования колонн. А те, что диверсанты маскируют в лесах, находят и подрывают спецназовцы. Еще два броневика подбили под деревней Гирьи. А в районе Михайловки ликвидировали целую группу диверсантов.

Подбирать нейтральные эпитеты для террористов у наших бойцов язык не поворачивается. Танки ВСУ в упор ведут огонь по частным домам. Видео было сделано примерно четыре дня назад, когда в поселках российских военных еще не было. Только мирные жители. В основном - пожилые.

В опустевших деревнях остаются местные мужчины-добровольцы. Тушат дома соседей, которые загораются от беспорядочных обстрелов. Семьи эвакуированы. За сутки из области выехали еще 2000 человек. Этой ночью и утром стариков, женщин и детей встречали в Туле, Твери, Костроме и Подмосковном Ступине. А в Курск везут гуманитарную помощь. Только из Москвы отправили сотни тонн продуктов и вещей первой необходимости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"По просьбе региональных властей отправили технику, свыше 300 тонн продуктов, одежду, предметы гигиены — всЕ, что нужно людям ежедневно. Московские медики оказывают помощь как поступившим в стационары столицы, так и непосредственно в области. Будем и дальше поддерживать жителей Курской области всем необходимым", - отметил глава города.

Тех, кто решил остаться, под опеку взяли подразделения МЧС. В палаточном городке есть и места для ночлега, и полноценный рацион. И таких ПВР в области уже больше 70.

Забот у спасателей еще прибавится. Сотрудники приюта для бездомных животных сейчас вывозят из опасных районов собак. Четвероногие бояться грохота взрывов и переживают сильнейший стресс. Поэтому их решили отправлять на передержку в другие регионы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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