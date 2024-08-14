На то, что именно силы НАТО стоят за планированием вторжения в Россию, намекнул президент США

Первые полосы западной прессы - как под копирку. Преувеличенно-восторженные заголовки про якобы успешное контрнаступление Киева. Даже с фото особо заморачиваться не стали. Разместили одну и ту же картинку. Методичка, судя по всему, тоже одна на всех. Эти статьи, пожалуй, и есть главная цель террористической вылазки ВСУ в Курскую область. Убедить аудиторию в том, что деньги спонсоров и налогоплательщиков на финансирование нацистского режима потрачены не зря. В Германии и вовсе острый приступ реваншизма. Надеются, что бандеровцам удастся то, чего не получилось у эсэсовцев.

Немецкий канал N-tv присоединился к празднику русофобии. Зеленского за атаки на мирные российские села назвали человеком недели. В 38-м году их фюрера журнал Time тоже величал человеком года. На неформальном заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский напомнил, чем закончился для гитлеровцев поход на Москву: "Режим Зеленского выбрал эскалацию и войну через вторжение в мирный российский регион. Это фатальная ошибка, о которой Украина потом будет очень сожалеть. Но выбор уже сделан. Остается только догадываться, было ли это сделано при полной координации с западными странами или же это был акт безумия конкретного человека. Последний раз мы видели немецкие танки на нашей территории ровно 80 лет назад. Теперь ими управляют украинцы. Вы все помните, чем это закончилось для Германии. Конец для украинских нацистов будет столь же бесславным".

Коллективный Запад от прямого участия в атаке по российскому приграничью открещивается. Якобы - только морально поддерживает и одобряет. Хотя при том количестве англосаксонских кураторов и военных советников, которые засели в Киеве, сомнительно, чтобы режим мог самостоятельно что-то планировать и тем более распоряжаться дорогостоящим натовским оружием, которое использовалось в том числе и в Курской области. Ведь даже интернет и спутниковые системы связи у боевиков американские. Но пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер делает вид, что не знает о целях атаки по нашим территориям и переводит стрелки на украинцев.

"Это действительно то, о чем должны говорить украинцы. Я бы направил вас к ним, чтобы они рассказали о своих операциях. Мы поддерживаем контакт с нашими украинскими коллегами, чтобы получить дополнительные подробности об их целях, касающихся их операций, но у меня нет ничего помимо этого", - заявил он.

Джо Байден, которого теперь редко предъявляют публике, поначалу пытался увильнуть от вопросов про боевиков Зеленского и Курскую область. Но потом 81-летний то ли вспомнил, что такое Украина и зачем она пока еще нужна американцам, то ли, наоборот, позабыл про свой отказ комментировать происходящее. Путаясь в днях и часах, сдал разом всех: "Я регулярно говорю со своими сотрудниками, вероятно, каждые 4-5 часов на протяжении последних шести или восьми дней. Это создает реальную дилемму для Путина, и мы были в прямом контакте, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока эти действия продолжаются".

Информацию о том, что при планировании террористической вылазки Украина просила благословения американцев, публиковали западные издания. Запросы на эту тему российских СМИ Белый дом и Госдеп проигнорировали.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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