В Санкт-Петербурге растет число желающих подписать контракт с Минобороны

Перед тем как отправиться в зону боевых действий, военнослужащие отработают обращение с техникой и вооружением

В ожидании отправки к местам службы эти взрослые мужчины сидят за партами, как большие первоклассники - притихшие и задумчивые. Каждый наедине со своим решением - возможно, самым главным в жизни. У стены сложены новенькие, только из магазинов рюкзаки с личными вещами. И вот звучит команда "на выход". Люди самых разных профессий: заводчане, тренеры, продавцы, учителя - теперь, на какое-то время уже не так важно. В этом автобусе все они - одна семья. Военнослужащие российской армии под контракту. Объединенные общей идеей.

"Надо помогать стране. В данный момент она находится в такой ситуации, что либо мы, либо нас", - говорит рядовой Антон. Он уже придумал себе позывной. На фронте будет "Внук". Обещает любимой: обязательно вернется.

Есть люди и постарше. Для таких решение ехать в горячую точку - не удаль, не шанс испытать себя, а хорошо обдуманный и горячо патриотический шаг. Андрею - 44, дома остались ждать жена и сын. Своим сказал: будьте готовы ко всему.

Добровольцев доставят к месту несения службы в один из регионов России, там они будут проходить интенсивный курс боевой подготовки - это несколько недель в зависимости от рода войск. Например, на полигонах в Ленинградской области готовят экипажи танкистов. Задача - научиться эффективно работать с современной боевой машиной Т-90: ездить, ремонтировать, стрелять.

Поток желающих поступить на воинскую службу по контракту не ослабевал с 2022 года, говорят в пунктах отбора. Совокупная единовременная выплата добровольцам в Санкт-Петербурге на сегодня составляет 2 миллиона 100 тысяч рублей. Но все-таки для большинства, убеждены в военкоматах, служба в армии именно сейчас - это уже не про деньги. В связи с последними событиями в зоне специальной военной операции работы в пунктах отбора значительно прибавилось

"Поток увеличился, в основном граждане интересуются, как дела обстоят на курском направлении, многие граждане из-за этого сейчас решили поступить на военную службу по контракту", - рассказал Сергей Панарин, начальник пункта отбора на военную службу по контракту по городу Санкт-Петербургу.

Задача комиссии - не просто оформить добровольца, а подобрать каждому такое место службы, чтобы максимально эффективно использовать его навыки в гражданской профессии. Вот с этим сейчас сложновато: ведь почти все просятся в Курскую область.

В папках - уже подписанные приказы военнослужащих по контракту, сейчас они ожидают вызова на убытие. В каждой папке - военный билет, выписка, личное дело и номерной жетон. Любопытно, что на этих жетонах старая гравировка "СССР". Многие усматривают в этом особую связь времен. Значит, с такими могли воевать и прадеды 80 с лишним лет назад.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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