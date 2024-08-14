Вконец запутавшиеся: как дальневосточные волонтеры спасают тюленей

Чтобы освободить животное от смертельной ловушки, сначала нужно его поймать

Котики - как люди. Очень любят острова. Один из самых популярных - Тюлений. Он небольшой - всего 700 метров в длину. Но места всем хватает, чтобы отдохнуть, завести семью, заняться воспитанием подрастающего поколения. А еще - получить помощь. От людей.

У команды волонтеров - свои позывные и кодовые слова. Главная цель - освободить тюленей от ошейников из острой лески и веревок с поплавками. С недавних пор число исполосованных рыболовецкими сетями тюленей стало угрожающим. Волонтеры стараются вовремя помочь каждому: и кормящим мамам, и запутавшимся отцам. Дело это непростое. Приходится подолгу подбираться, ждать чуть ли не часами и аккуратно ловить пострадавшего. Если случай совсем запущенный, в ход идут спецсредства.

"Когда животное поймали в сачок и очень сильное запутывание, применяется наркоз, чтобы безболезненно снять веревку с животного. И не доставлять ему лишнего мучения", - рассказала Мария Чистяева, ветеринарный врач медицины морских млекопитающих.

Видели бы эти мучения легкомысленные рыбаки! Самые опасные - так называемые жаберные сети. Избавиться от них почти невозможно.

Сети снимают бережно, контролируя каждое движение. Причем всегда действуют исключительно в команде. А каждый освобождённый тюлененок - это общая победа.

"Есть животные, которые могут умереть, если им не помочь. И поэтому мы помогаем тюленям, потому что это - сегодняшняя проблема. Но при этом каждый тюлень - для нас это знак, что надо глобально решать проблему загрязнения моря", - отметила Валентина Мезенцева, руководитель клуба "Бумеранг".

Эта экспедиция - уже пятая по счету. И с каждым годом растет число котиков с уже зажившими ранами. Что очень радует волонтеров, среди которых - жители самых разных регионов. Сахалин, Камчатка, Урал, Санкт-Петербург, Москва. Здесь абсолютно неважно, кто откуда приехал. Только что освободили сотого по счету тюленя. И останавливаться на этом не собираются.

"Когда я встречаюсь с такими людьми, они вдохновляют и показывают, что в мире еще много добрых людей, которые готовы спасать и изменять этот мир", - говорит волонтер Кристина Бережная.

Большеглазый котик радуется встрече со спасенной мамой. Он на всю жизнь запомнил свой первый урок: главное - доверять тем, кто может помочь вконец запутавшимся.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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