ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кадры последствий пожара в ТЦ "РИО"

10:09
  • среда
  • 14 августа 2024

Пожар локализован

Пожарные локализовали возгорание в торговом центре "РИО" на улице Большая Черемушкинская в Москве.

В настоящий момент сотрудники МЧС разбирают вентилируемый фасад для проливки конструкций. На месте работают 40 специалистов и 11 единиц техники. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Очаг находится в районе фитнес-клуба.

Пожар начался за полчаса до открытия ТЦ, всех сотрудников оперативно вывели из здания. Никто не пострадал.

Что стало причиной ЧП, еще выясняют. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Столичная прокуратура начала проверку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания в ТЦ "РИО"
Пожарные на месте возгорания в ТЦ "РИО"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.