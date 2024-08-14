Кадры последствий пожара в ТЦ "РИО"

Пожар локализован

Пожарные локализовали возгорание в торговом центре "РИО" на улице Большая Черемушкинская в Москве.

В настоящий момент сотрудники МЧС разбирают вентилируемый фасад для проливки конструкций. На месте работают 40 специалистов и 11 единиц техники. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Очаг находится в районе фитнес-клуба.

Пожар начался за полчаса до открытия ТЦ, всех сотрудников оперативно вывели из здания. Никто не пострадал.

Что стало причиной ЧП, еще выясняют. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Столичная прокуратура начала проверку.

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