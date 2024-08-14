Всемирная организация хочет узнать, нарушают ли там права человека

Российской стороне хотелось бы надеяться, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перформансом. Такое заявление сделала в среду, 14 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила чиновница в эфире радио Sputnik, "очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению", а не перформанс или попытка "снять с себя ответственность".

Российская сторона многократно пыталась привлечь внимание мирового сообщества к военным преступлениям киевского режима против гражданского населения, но добиться действенной реакции, в том числе от ООН, не удавалось.

В июле постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя поинтересовался у коллег по Совету Безопасности ООН, почему Киев после долгих отказов вдруг захотел вести переговоры по урегулированию конфликта.

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