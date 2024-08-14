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ЕС неохотно воспринял идею активизации военной помощи Украине

10:47
  • среда
  • 14 августа 2024

Европа не ведет существенных обсуждений новых вариантов поддержки

При нынешнем уровне поддержки у Украины нет шансов одержать победу в конфликте с Россией в среднесрочной перспективе. Однако европейские доноры киевского режима с неохотой относятся к идее активизации передачи помощи Киеву. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
ВСУ используют в Курской области вооружение стран НАТО

По словам собеседника издания, Европа в настоящее время не ведет существенных обсуждений вариантов военной поддержки Украины.

Также FT подчеркивает, что Запад будет оказывать давление на Киев, призывая завершить конфликт, даже если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет выборы.

Киев при этом осведомлен, что на него будут оказывать все увеличивающееся давление для того, чтобы добиться переговоров о прекращении конфликта.

Ранее британские чиновники заявили, что Лондон по-прежнему не разрешает киевскому режиму использовать ракеты Storm Shadow для ударов в рамках боевых действий в Курской области, хотя и "оказывает военную помощь для поддержки безусловного права Украины на самооборону".

Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о нападении ВСУ на приграничные районы Курской области подтвердил, что украинские военные используют вооружение стран — членов Североатлантического альянса.

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