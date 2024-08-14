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На выплаты пострадавшим в Курской области выделят 600 млн рублей

10:24
  • среда
  • 14 августа 2024

Распоряжение подписано

Правительство России направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области.

Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина. Распоряжение уже подписано, в скором времени документ будет опубликован.

Единовременная выплата для пострадавших в Курской области в рамках действующего статуса ЧС составит 15 тысяч рублей, единовременная материальная помощь – 10 тысяч рублей.

Контроль за целевым использованием денег будет осуществлять МЧС, говорится в сообщении правительства.  

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