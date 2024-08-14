На выплаты пострадавшим в Курской области выделят 600 млн рублей

Распоряжение подписано
Правительство России направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области.
Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина. Распоряжение уже подписано, в скором времени документ будет опубликован.
Единовременная выплата для пострадавших в Курской области в рамках действующего статуса ЧС составит 15 тысяч рублей, единовременная материальная помощь – 10 тысяч рублей.
Контроль за целевым использованием денег будет осуществлять МЧС, говорится в сообщении правительства.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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