На выплаты пострадавшим в Курской области выделят 600 млн рублей

Распоряжение подписано

Правительство России направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим в Курской области.

Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина. Распоряжение уже подписано, в скором времени документ будет опубликован.

Единовременная выплата для пострадавших в Курской области в рамках действующего статуса ЧС составит 15 тысяч рублей, единовременная материальная помощь – 10 тысяч рублей.

Контроль за целевым использованием денег будет осуществлять МЧС, говорится в сообщении правительства.

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