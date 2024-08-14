Путин направил поздравительную телеграмму пакистанскому коллеге

В стране празднуют День независимости

Владимир Путин направил поздравления президенту и премьер-министру Пакистана по случаю национального праздника - Дня независимости.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, российский лидер подчеркнул значимость двустороннего сотрудничества. В ходе совместной работы решаются многие актуальные вопросы региональной повестки, в том числе на антитеррористическом направлении.

Владимир Путин выразил уверенность: конструктивные российско-пакистанские связи будут и впредь плодотворно развиваться.

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