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В "Ахмате" рассказали о ситуации с ВСУ в Курской области

11:03
  • среда
  • 14 августа 2024

Украинская армия несет большие потери

Российские силы завершают блокирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Обстановка полностью контролируется нашей армией, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Потихоньку начинаем, как говорится, уже закрывать все бреши, которые были", - сказал он.

По словам Алаудинова, противник несет значительные потери в живой силе и технике. ВСУ начали окапываться в приграничье Курской области, чтобы избежать уничтожения.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В настоящий момент под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения противника на территорию России составляет 12 километров.

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