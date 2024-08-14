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Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Курской области

10:53
  • среда
  • 14 августа 2024

В регион направлено больше 300 тонн помощи

Москва направила пострадавшим жителям Курской области больше 300 тонн помощи. Это продукты, одежда, предметы гигиены.

О том, как столица поддерживает пострадавших в Курской области, рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, помощь оказывают и московские медики. Как в столичных медучреждениях, так и в самой Курской области.

Мэр заверил, что Москва продолжит поддерживать жителей пострадавшего от вылазки ВСУ региона.

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