Западные жители видят в России близкие им ценности

Популярность президента России Владимира Путина в Западной Европе и даже в Германии объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности. Такое заявление сделал в среду, 14 августа, вице-премьер правительства Сербии Александр Вулин.

Как подчеркнул политик, популярность Путина "объясняется не тем, что появились миллионы немцев, которые вдруг полюбили русских — никогда они их не любили, ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после".

Вулин заявил, что западные жители "видят в России ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей", тогда как "им навязывают общество, в котором этого нет", сообщает РИА Новости.

Ранее сербский президент Александр Вучич рассказал, что украинцы, проживающие в Сербии, преимущественно поддерживают политику президента России Владимира Путина. Политик отметил, что "это небольшое число, около 45-50 тысяч".

Тем временем семьи массово бегут с Запада в Россию, опасаясь навязывания своим детям модной ныне либеральной повестки и преследования в рамках ювенальной юстиции. Например, семейство Шуцман с шестью детьми переехало в Россию из США, Джозеф Шуцман жалуется, что "даже наши мысли теперь пытаются контролировать в США с помощью этой ЛГБТ*-повестки (ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России), с помощью сатанизма, который становится популярен".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram