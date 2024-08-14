"Это так": Собянин пошутил, что перекладывает плитку в поисках клада Лужкова

На самом деле причина в современной экономике

Сергей Собянин во время выступления на X Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" процитировал известную шутку про то, что плитку в Москве постоянно перекладывают в поисках зарытого клада бывшего столичного мэра Юрия Лужкова.

Нынешний мэр столицы заявил, что это действительно так. На шутку Собянина зал отреагировал смехом и одобрительными аплодисментами.

"Много раз упрекают, что вы чрезмерно занимаетесь благоустройством города, зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную там кладете, перекладываете? Такой мем в городе: "Собянин копает эти тротуары бесконечно, потому что там Лужков клад зарыл". На самом деле, это так. Но только не Лужков там зарыл, — это современная экономика там зарыта", - пошутил Сергей Собянин.

Он рассказал, что на том месте, где раньше стояли ларьки и парковались машины, не было людей и туристов. Сейчас, благодаря масштабному благоустройству, город "имеет 120 миллиардов от туризма".

"Таких экономических чудес вряд ли вы найдёте", — добавил Собянин.

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