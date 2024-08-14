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Мишустин уволил главу Росмолодежи

11:28
  • среда
  • 14 августа 2024

По просьбе самой Разуваевой

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Росмолодежи.

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Денис Аширов - замглавы Росмолодежи.

Разуваева возглавляла Росмолодежь с 2021 года. Она покинула пост по семейным обстоятельствам, которым теперь вынуждена посвящать большую часть своего времени.

"Это не должно быть в ущерб работе.", - написала она в своем Telegram-канале.

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