Мишустин уволил главу Росмолодежи

По просьбе самой Разуваевой
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Росмолодежи.
Документ размещен на официальном портале правовой информации. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Денис Аширов - замглавы Росмолодежи.
Разуваева возглавляла Росмолодежь с 2021 года. Она покинула пост по семейным обстоятельствам, которым теперь вынуждена посвящать большую часть своего времени.
"Это не должно быть в ущерб работе.", - написала она в своем Telegram-канале.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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