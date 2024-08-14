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Алаудинов раскрыл детали плана ВСУ в отношении Курской АЭС

11:36
  • среда
  • 14 августа 2024

Станцию хотели сделать ключевым пунктом ультиматума России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на Курскую область намеревались захватить атомную электростанцию в Курчатове. Об этом в среду, 14 августа, рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апты Алаудинов.
На Курской АЭС усилены меры безопасности

По словам военного, "получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось" в отношении Курской АЭС.

Алаудинов уточнил, что, в соответствии с этим планом ВСУ, "11-го числа надо было взять АЭС в Курчатове", однако украинские националисты не сумели справиться с этой задачей — "сегодня 14-е число". При этом "большая часть техники уже уничтожена из того, что было брошено на курское направление", а ВСУ несут огромные потери.

"Блицкриг Зеленского" с захватом АЭС планировался для того, чтобы Украина могла выйти на переговоры с Россией и предъявить ей ультиматум, цитирует Алаудинова РИА Новости.

За день до этого власти Льгова (Курская область) опровергли фейк о том, что украинская армия дошла до города и находится в 15 километрах от Курской АЭС. Пропаганда киевского режима пыталась пустить пыль в глаза, разместив в интернете ролик, где якобы украинская ДРГ добрались до Льгова и записала обращение на фоне таблички. Однако фейк был разоблачен.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер предупредил, что атака ВСУ на Курскую область — это "небезопасная игра", которая может обернуться против затеявшей ее украинской армии.

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