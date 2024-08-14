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Посол Келин объяснил, почему нельзя принимать заявления Киева о переговорах всерьез

12:05
  • среда
  • 14 августа 2024

Украина делала противоречивые заявления

Заявления представителей киевского режима о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез, поскольку Украина никак не продемонстрировала подтверждение весомости этих слов. Такое заявление сделал в среду, 14 августа. Российский посол в Лондоне Андрей Келин.
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Дипломат подчеркнул, что "какие-либо заявления Владимира Зеленского на переговорную тематику едва ли стоит всерьез воспринимать и комментировать", тем более "с учетом его непроясненного статуса".

Келин также добавил, что в официальных кругах Лондона тема мирных переговоров с Россией "не в фаворе", сообщает РИА Новости.

12 августа в ходе совещания по ситуации в Курской области президент России Владимир Путин риторически поинтересовался, "о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики".

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан призвал стороны конфликта скорее сесть за стол переговоров, подчеркнув, что "мир должен проснуться сейчас же".

Однако заместитель главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ в Курской области ведут себя как террористы, а проводить мирные переговоры с террористами нельзя.

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