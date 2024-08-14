Вашингтон считает атаку ВСУ на Курскую область правом Украины на самооборону

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отчитался о положении на поле боя перед помощником госсекретаря США по вопросам Европы Джеймсом О'Брайеном. Об этом в среду, 14 августа, рассказали в пресс-службе украинского лидера Владимира Зеленского.

Политики пообщались в Киеве, куда американский чиновник прибыл с официальным визитом. Посол США на Украине Бриджит Бринк назвала эту поездку мощным сигналом неослабевающей поддержки киевского режима со стороны Вашингтона.

Ермак и Джеймс О'Брайен обсудили ситуацию на поле боя и статус договоренностей в оборонной сфере между Украиной и США. Подробности не разглашаются, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что американские власти находятся в прямом и постоянном контакте с Киевом по ситуации в Курской области. Байдену, по его признанию, докладывают об обстановке "каждые 4-5 часов".

Однако источники уверяют, что Запад будет оказывать давление на Киев, призывая завершить конфликт, даже если кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступающий против продолжения поддержки боевых действий, проиграет выборы.

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