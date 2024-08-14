ЦИК разрешил восьми регионам провести досрочное голосование

С 28 августа

Центризбирком разрешил проведение досрочного голосования в восьми в восьми приграничных регионах России.

Это Курская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Голосование в этих регионах начнется с 28 августа, сообщили в ЦИК.

Жители восьми регионов смогут отдать свой голос на избирательном участке, на дому, а также на территориях, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено, либо где отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования.

Чтобы попасть в списки избирателей по месту нахождения в пределах своего избирательного округа необходимо подать заявление с помощью системы "Мобильный избиратель" или обратиться в участковую комиссию.

Во всех остальных регионах России выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

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