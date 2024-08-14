На площадке "Москвы 2030" открыт универмаг с одеждой российских дизайнеров

Самому популярными товарами стала одежда из стопроцентного льна

Одежду и аксессуары 20 российских дизайнеров можно приобрести в универмаге "Лето" на площади Революции в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Самому популярными товарами стала одежда из стопроцентного льна. Чаще всего гости города покупают костюмы-двойки бежевого и молочного цветов, бермуды и брюки классического кроя. Популярностью пользуются вечерние наряды, строгие платья, толстовки и футболки. Также можно приобрести стильные аксессуары.

Подробности — на сайте mos.ru.

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