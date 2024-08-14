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МИД рассказал о консультациях с дружественными странами по атаке на Курскую область

12:55
  • среда
  • 14 августа 2024

Это закрытые консультации

Российские власти проводят с дружественными государствами закрытые консультации по нападению украинских националистов на Курскую область. Об этом в среду, 14 августа, рассказал посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник.
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В качестве примера Мирошник привел заседание Совбеза ООН по формуле Арриа, прошедшее 13 августа, на котором "представители ряда африканских государств, Китайская Народная Республика, ряд других стран, которые внятно смотрят, адекватно оценивают ситуацию, высказали, по крайней мере, озабоченность происходящими процессами на курском направлении".

Дипломат выразил уверенность в том, что и далее в ходе консультаций "наши партнеры самостоятельно смогут высказать свою точку зрения по отношению к тем процессам, которые происходят", сообщает ТАСС.

Ранее осведомленный американский чиновник заявил, что Соединенные Штаты не контактировали с Россией по ситуации в Курской области. Официально Госдеп и Белый дом оправдывают атаку ВСУ на российскую землю правом Украины на самооборону.

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. При этом "кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада".

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