Силуанов рассказал, во что лучше вкладывать деньги

На первом месте должна быть семья, заявил министр

Вкладывать средства нужно в семью, ценные бумаги и жилье. Такую рекомендацию озвучил в среду, 14 августа, министр финансов России Антон Силуанов.

Отвечая на вопрос о том, куда вложиться, глава Минфина подчеркнул, что первым делом нужно тратить деньги на себя и свою семью.

При этом "если вы хотите вложиться вдолгую — это могут быть государственные бумаги с фиксированной доходностью", отметил Силуанов. Людям, более склонным к риску, он порекомендовал открыть индивидуальный инвестиционный счет или вложить средства в ценные бумаги на финансовом рынке.

Кроме того, прекрасным вложением средств министр назвал ипотечное кредитование, в том числе по льготным программам, поскольку "вы получите в результате улучшение качества своей жизни".

Наконец, Силуанов напомнил про запущенную российскими властями программу долгосрочных сбережений — она подойдет, "если у вас горизонт длинный, и вы хотите отложить на какую-то цель, кто-то, может быть, хочет отложить себе на пенсию", сообщает ТАСС.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила шесть мер по борьбе с бедностью в России, в том числе — развитие финансовых продуктов для людей с невысокими доходами. Она подчеркнула, что необходимы "специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения".

В апреле глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвященной развитию финансовых инструментов в стране, обсудил программу долгосрочных сбережений, которая позволяет гражданам инвестировать средства и накопительную часть своей будущей пенсии. За первый квартал 2024 года этим механизмом уже воспользовалось около 280 тысяч человек.

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