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ПКР назвал число допущенных на Паралимпиаду россиян

13:16
  • среда
  • 14 августа 2024

Они будут выступать в нейтральном статусе

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил 85 российских спортсменов до участия в Играх в Париже, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября.

В Паралимпиаде примут участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, 5 спортсменов по настольному теннису, 2 триатлонистов и 2 тхэквондистов.

Семь спортсменов еще проходят проверку, сообщил ТАСС президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Российские паралимпийцы смогут принять участие в Играх только в нейтральном статусе, их медали не будут учитываться в общем зачете. Цвет формы – бирюзовый и бежевый. Нашим спортсменам запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия.

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