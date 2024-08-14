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Собянин рассказал о программе выставки "Москва промышленная. Город будущего"

15:06
  • среда
  • 14 августа 2024

Свыше 60 предприятий покажут свою продукцию

Макеты самолетов и ракет, беспилотники, электромобили и автомобили, микросхемы и чипы. На выставке "Москва промышленная. Город будущего" можно познакомиться со всеми ведущими отраслями современной индустрии. За пять лет объем промышленного производства в столице вырос в два раза. 

"Безусловно, лидером развития является микроэлектроника, фармацевтическая отрасль, которая активно поддерживается городом, станкостроение, кабельная промышленность, электроавтомобильная промышленность - в общем, это отрасли с высокой добавленной стоимостью, которые позволят экономике города динамично развиваться, отвечать на все вызовы", - отметил Анатолий Гарбузов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Кажется, что посетители попадают в будущее - но нет! Все эти высокотехнологичные станки уже производятся и используются на московских заводах и фабриках. Например, робот-манипулятор. У него есть специальные присоски, с помощью которых он может поднимать вес до 20 килограммов. Управляет им человек с планшета.

В зале медицины и фармацевтики - новейшее оборудование. Отечественные аппараты ИВЛ и УЗИ, томограф и многое другое. С помощью интерактивного гида старшеклассники и студенты могут проследить все этапы создания современных отечественных лекарств. Здесь же можно понаблюдать за научными экспериментами и опытами. 

В зоне авиастроения представлен макет фюзеляжа самолета МС-21 в реальную величину, элементы крыла, аэродромное оборудование и авиадвигатели. Есть и новинки столичного автопрома. Седан "Москвич-6" и электромобиль "Москвич 3е". В отдельном разделе - инновации особой экономической зоны "Технополис Москва".

О том, что москвичей и гостей столицы ждет на выставке, в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. 

В "Экспоцентре" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" свыше 60 предприятий покажут свою продукцию. Жители и гости города смогут лично познакомиться с тем, что мы запланировали в рамках программы развития столичного бизнеса и поддержки инноваций, увидеть, что уже реализовано.  Запланировано больше 200 мероприятий. Например, на мастер-классах можно будет изготовить микроэлектронную картину, поуправлять мини гоночными автомобилями и обучиться столярному мастерству. 

Фотозоны и иммерсивные спектакли, лекции и мастер-классы. Индустриальное настроение создают диджеи, которые сводят треки электронной музыки со звуками столичной промышленности. На выставке будет интересно и взрослым, и детям – для них организованы развивающие интерактивы и тематические игры. 

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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Выставка "Москва промышленная. Город будущего"
Выставка "Москва промышленная. Город будущего"
Выставка "Москва промышленная. Город будущего"
Выставка "Москва промышленная. Город будущего"
Выставка "Москва промышленная. Город будущего"
Выставка "Москва промышленная. Город будущего"
Выставка "Москва промышленная. Город будущего"
Выставка "Москва промышленная. Город будущего"
Выставка "Москва промышленная. Город будущего"
Выставка "Москва промышленная. Город будущего"
Выставка "Москва промышленная. Город будущего"
Выставка "Москва промышленная. Город будущего"
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