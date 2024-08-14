Собянин рассказал о программе выставки "Москва промышленная. Город будущего"

Свыше 60 предприятий покажут свою продукцию

Макеты самолетов и ракет, беспилотники, электромобили и автомобили, микросхемы и чипы. На выставке "Москва промышленная. Город будущего" можно познакомиться со всеми ведущими отраслями современной индустрии. За пять лет объем промышленного производства в столице вырос в два раза.

"Безусловно, лидером развития является микроэлектроника, фармацевтическая отрасль, которая активно поддерживается городом, станкостроение, кабельная промышленность, электроавтомобильная промышленность - в общем, это отрасли с высокой добавленной стоимостью, которые позволят экономике города динамично развиваться, отвечать на все вызовы", - отметил Анатолий Гарбузов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

Кажется, что посетители попадают в будущее - но нет! Все эти высокотехнологичные станки уже производятся и используются на московских заводах и фабриках. Например, робот-манипулятор. У него есть специальные присоски, с помощью которых он может поднимать вес до 20 килограммов. Управляет им человек с планшета.

В зале медицины и фармацевтики - новейшее оборудование. Отечественные аппараты ИВЛ и УЗИ, томограф и многое другое. С помощью интерактивного гида старшеклассники и студенты могут проследить все этапы создания современных отечественных лекарств. Здесь же можно понаблюдать за научными экспериментами и опытами.

В зоне авиастроения представлен макет фюзеляжа самолета МС-21 в реальную величину, элементы крыла, аэродромное оборудование и авиадвигатели. Есть и новинки столичного автопрома. Седан "Москвич-6" и электромобиль "Москвич 3е". В отдельном разделе - инновации особой экономической зоны "Технополис Москва".

О том, что москвичей и гостей столицы ждет на выставке, в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В "Экспоцентре" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" свыше 60 предприятий покажут свою продукцию. Жители и гости города смогут лично познакомиться с тем, что мы запланировали в рамках программы развития столичного бизнеса и поддержки инноваций, увидеть, что уже реализовано. Запланировано больше 200 мероприятий. Например, на мастер-классах можно будет изготовить микроэлектронную картину, поуправлять мини гоночными автомобилями и обучиться столярному мастерству.

Фотозоны и иммерсивные спектакли, лекции и мастер-классы. Индустриальное настроение создают диджеи, которые сводят треки электронной музыки со звуками столичной промышленности. На выставке будет интересно и взрослым, и детям – для них организованы развивающие интерактивы и тематические игры.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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