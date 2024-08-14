Исторический маршрут: на улицу Сергия Радонежского спустя 70 лет возвращаются трамваи

Еще в конце 19 века по этой дороге спешили вагоны на конной тяге

С помощью гидравлической машины многотонное трамвайное полотно поднимают точно до уровня будущего тротуара. Это вопрос удобства пассажиров и часть инновационной технологии - пути укладывают на специальной "подушке", которая поглощает шумы и вибрации и таким образом защищает ближайшие дома.

"Новая трамвайная линия соединит имеющийся участок на шоссе Энтузиастов и на Андроньевской площади. Районы Восточного административного округа, более 200000 жителей, получат возможность более оперативно добираться до Курского вокзала, до станции "Курская" Московского метрополитена и до станции МЦД-2 "Курская", - сообщил Иван Собкалов, заместитель начальника Управления по благоустройству городской среды Департамента капитального ремонта города Москвы.

Возвращение трамваев на улицу Сергия Радонежского - историческое. Впервые рельсы появились здесь полтора столетия назад - в середине 1870-х годов, и улица называлась сначала Вороньей, а в советские годы - Тулинской, по одному из литературных псевдонимов Ленина.

Ямщики управляли первыми трамваями на лошадиной тяге, предшественниками современных - так называемыми "конками". Открытый или чаще закрытый вагон тянула по рельсам пара лошадей.

"Ехала она очень медленно, можно было практически садиться на ходу. "Конка-конка, обгони ребенка"- такая была присказка", - рассказал Алексей Орлов, экскурсовод-краевед.

В начале XX века на смену конкам пришли трамваи на электрической тяге, но в середине прошлого столетия здесь расширяли проезжую часть для автомобилей, и рельсы исчезли. И теперь, спустя 70 с лишним лет, возвращаются. Длина нового участка - меньше километра. И тем не менее он позволит экономить на поездках до 10 минут и снизит нагрузку на Калининскую линию метро.

Из-за сложных, стесненных условий работы ведутся последовательно, участками. Одновременно с прокладкой путей строители проводят комплексное благоустройство.

"Будут установлены восемь остановочных пунктов современных, с информационными пилонами. Появятся новые опоры наружного освещения. А также в рамках программы "Чистое небо" кабельные линии, проложенные по воздуху, будут внесены в кабельные коллекторы и тем самым откроют вид на прекрасную Москву", - уточнил Собкалов.

По улице Сергия Радонежского трамваи пойдут уже в этом году. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в ближайшие два года в Москве откроются три новые трамвайные линии - еще на Трифоновской улице и проспекте Академика Сахарова.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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