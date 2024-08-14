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На юго-западе Москвы стартовала патриотическая акция

15:18
  • среда
  • 14 августа 2024

В подъездах домов, где жили герои Великой Отечественной войны, начали устанавливать памятные таблички

На юго-западе Москвы стартовала патриотическая акция "В этом доме жил ветеран".

По инициативе жителей в подъездах домов, где жили герои Великой Отечественной войны, начали устанавливать памятные таблички. Первые три появились в доме 41/2 на Ленинском проспекте. Данные о героях собирал Советов ветеранов, участие принимали и сами жители. Если инициатива получит поддержку, то такие таблички начнут появляться в подъездах других округов города.

"Это такое действие, которое позволяет нам сохранить память о героях войны, благодаря которым мы сегодня живем и страна развивается. Ну и создать такую информативную среду для жителей, когда они помнят, знают своих соседей, свою историю", - отметил Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований РАН.

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Патриотическая акция "В этом доме жил ветеран"
Патриотическая акция "В этом доме жил ветеран"
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