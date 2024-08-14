Специалисты центра Грабаря восстанавливают керамические шедевры

Каждый экспонат - уникальный

Разбитую чашку вне всякого сомнения можно склеить. Так, что даже не будет заметно сколов и трещин. Дама в зеленом и дама в розовом - два этих фарфоровых сокровища из одного сервиза. Девятнадцатый век. Фабрика Сафронова. К реставраторам прибыли из Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника. Там сохранили все осколки.

"Реставратор соберет этот пазл, посмотрит, все ли собирается или потребуется восполнение, следующий этап - склейка", - рассказала Анастасия Иванова, научный сотрудник реставрационной мастерской керамики Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

А чтобы добавить утраченные ручки, проведут целое исследование: будут искать подобные чашки или хотя бы их изображения. В этом смысле с фарфоровой рамой для зеркала восемнадцатого века - проще. Часть роскошных украшений здесь тоже утрачена, но можно восстановить их благодаря тем, что сохранились.

Шедевр Мейсенской мануфактуры - тончайшая работа. Настоящее цветочное царство, где вылеплен каждый лепесток. А еще - бабочки, жуки. Работает над ним сейчас буквально весь отдел керамики. Каждый фрагмент сначала очищают, потом подбирают долговечные материалы для восполнения утрат.

"С помощью специальной массы, которую я сейчас смешиваю, вылепливаю какую-то заготовку и потом эту заготовку помещаю на место, где есть утрата", - объяснила Юлия Колосова, художник-реставратор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

Форму потом корректируют - проводят абразивную обработку.

Зеркало с роскошной рамой - тоже из коллекции Нижегородского музея, после реставрации оно должно украсить известную усадьбу Рукавишниковых. Другое сокровище - из Астраханской картинной галереи имени Догадина. Одно из первых поступлений музея, случившееся еще в 1918 году. Из коллекции австрийского подданного, который в Астрахани до первой мировой войны занимался поставками черной икры. Он приобретал произведения восточного искусства. Это иранская работа, майолика.

Мастерам из центра Грабаря придется подкоррективать давнюю реставрацию. Этот фрагмент уже пытались восстановить, но испытания временем клей не выдержал. И если раньше эта картина из-за своего повреждения хранилась в запасниках, то после реставрации у нее будут все шансы украсить основную экспозицию.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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