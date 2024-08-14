Выдан ордер на Владимира З.

Вот он – главный подозреваемый. Гражданин Украины Владимир З. Но не тот, о котором многие подумали, а профессиональный инструктор по дайвингу. Ордер на его арест был направлен Варшаве, но безрезультатно.

"За последние месяцы следователям удалось собрать достаточно доказательств, чтобы получить ордер на арест украинца З. В июне немецкие прокуроры обратились к польским властям с европейским ордером на арест в надежде, что подозреваемый может быть арестован. Предполагалось, что подозреваемый проживает на западе от Варшавы, однако сейчас его местонахождение неизвестно. В последнее время украинец скрывался", - сообщило немецкое ТВ.

А теперь он вернулся на Родину, уточняет генпрокуратура Польши, которая в нарушении всех норм и правил саботировала запрос Берлина. Официальных комментариев пока нет. Зато есть публикации в крупнейших немецких СМИ. Под подозрением еще как минимум двое украинцев. Муж и жена – некие Светлана и Евгений У. Владельцы школы дайвинга. Которые всю жизнь грезили о морских глубинах, а еще поддерживали ВСУ. Но теперь на прямые вопросы немецких журналистов ничего конкретного не отвечают.

В марте 2022 года она использовала свои аккаунты в социальных сетях для сбора денег на специальные тепловизионные бинокли стоимостью 5000 долларов, которые, очевидно, предназначались для украинских военных. Ее муж Евгений также поддерживает украинских военных в социальных сетях. Нет никаких сомнений, что украинские патриоты-дайверы обладают навыками погружения на глубину до 80 метров и полны решимости каким-то образом послужить своей стране.

И таких вот укропатриотов, пишут издания, было как минимум шестеро. То есть сложнейшую террористическую операцию, по версии немецкой стороны, провернула группа дайверов.

В ходе расследования выяснилось, что экипаж яхты "Андромеда" состоял из пяти мужчин и женщины, в том числе дайверов, способных погружаться на глубину до 80 метров, чтобы установить там взрывное устройство. Их удалось вычислить благодаря фургону, на котором они передвигались. Машину заметили в Мекленбурге-Передней Померании.

Ну и вишенка на торте: связь группы с украинскими властями якобы не доказана, передает Tagesschau. Зеленский был не в курсе, в отличие от бывшего главкома ВСУ Залужного. Но тот сейчас человек уважаемый – посол в Великобритании, так что какие могут быть вопросы?

Видимо, это и есть тот самый тупик, о котором неоднократно заявляли власти Германии, Дании и Швеции, комментируя ход расследования. Россию к нему изначально не допускали. На запросы наших правоохранительных органов не реагировали. При том, что все - от известного журналиста Сеймура Херша до многочисленных экспертов - прямо заявляли, кто на самом деле это совершил. Спрашивали и российского президента. Он ответил: "Я не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать".

В итоге Европа - на американской газовой игле, Германия переживает деиндустриализацию. А обвинить во всем пытаются истинных украинских патриотов. Ну а концы пока ушли в воду. Точнее, на дно Балтийского моря.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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