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Минобороны ФРГ подтвердило инцидент в казармах бундесвера

13:46
  • среда
  • 14 августа 2024

Выясняется, была ли это диверсия или случайность

Казармы Бундесвера в одном из районов Кельна полностью опечатаны в связи с неким происшествием. Об этом в среду, 14 августа, пишут местные средства массовой информации.

Как отмечает Spiegel, могло быть совершено несанкционированное проникновение в казармы, следствием которого стало загрязнение водопроводной воды на территории воинской части.

Доступ на закрытую территорию закрыт для всех, кроме специалистов, выясняющих обстоятельства и последствия случившегося.

Министерство обороны ФРГ подтвердило факт проникновения в казармы авиабазы германских ВВС, отметив, что возможность диверсии расследуется, сообщает РИА Новости.

Пока неясно, есть ли пострадавшие в результате этого происшествия и причинен ли какой-либо материальный ущерб.

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