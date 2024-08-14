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США оценили свои шансы против России, Китая и КНДР в ядерной войне

13:58
  • среда
  • 14 августа 2024

Пентагон настроен пессимистично

Американское Министерство обороны с пессимизмом оценивает свои возможности противостоять России, Китаю и Северной Корее в том случае, если противостояние с ними дойдет до формата ядерной войны.
МИД предупредил о ядерных рисках гибридной войны Запада против России

Как пишет The Economist, "судя по недавним поразительным заявлениям высокопоставленных американских чиновников", ответ на вопрос о способности Соединенных Штатов противостоять Москве, Пекину и Пхеньяну в ядерном конфликте звучит так: "Вероятно, совсем недолго".

При этом издание напоминает, что Вашингтон начал подготовку к расширению развернутых ядерных сил США — оно может начаться в 2026 году, когда истечет срок действия договора СНВ-III с Россией.

Ранее источники рассказали, что в Соединенных Штатах боятся, что на фоне проводимой в Китае модернизации ядерных сил и увеличения количества боеголовок КНР превратится в сопоставимую с США и Россией ядерную державу.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что возможное размещение американского ядерного оружия на территории Юго-Восточной Азии увеличит риски для безопасности в регионе.

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