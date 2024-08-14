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ВС России поразили топливную базу военной техники ВСУ

13:45
  • среда
  • 14 августа 2024

За сутки сбиты 147 БПЛА

Российская армия ударила по топливной базе военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Удар был нанесен авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Кроме того, ВС России за сутки поразили скопления живой силы и военной техники украинских боевиков в 149 районах.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре тактические ракеты "Точка-У", две управляемые авиабомбы Hammer, 147 беспилотников.

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