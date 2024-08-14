Десятки важных соглашений: итоги форума "Армия-2024"

Только накануне были подписаны контракты на сумму более 500 миллиардов рублей

Последние образцы стрелкового, ракетного и артиллерийского вооружения всех возможных калибров и разной мощности. Главная выставка достижений отечественной обороны и промышленности "Армия" в этом году проходила в новом трехдневном формате вместо привычной недели. Такое изменение организаторы внесли, чтобы не отвлекать производителей от их основной работы.

"Данная модификация пулемета получила широкое применение на морских носителях - на катерах, на кораблях. Без какого-либо инструмента он снимается с установки и при необходимости, при спешивании десанта его можно брать с собой для выполнения задач на суше", - рассказывает Владимир Лёзов, начальник конструкторского бюро завода имени Дегтярева.

Программа выставки в этом году предельно сконцентрирована. Фокус внимания участников форума сосредоточен на опыте СВО и том оружии, которое наиболее востребовано в современных условиях боя. Это, например, антидроновые ружья.

"Здесь пластик имеет влагозащищённый корпус. Изделие проходит испытание на компенсирующие осадки, мороз, жару. Вещь максимально защищена, она не боится ни грязи, ни дождя, ничего", - отметил Виталий Пятун, представитель компании-разработчика.

Центральная часть экспозиции - это российские танки и гаубицы, боевые вертолеты и бронемашины, а также захваченная в ходе выполнения специальной военной операции трофейная техника.

Свою продукцию презентовали около полутора тысяч российских предприятий. В Москву приехали больше 100 военных делегаций из дружественных стран. И впервые на выставке представлена продукция так называемого "Народного ОПК". Это разработки инициативных граждан, которые уже работают и доказали свою эффективность в зоне СВО. И их прозводство может быть поставлено на поток.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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