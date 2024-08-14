Астана выступила за налаживание диалога

Казахстан призывает к мирному решению конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил в среду, 14 августа, официальный представитель казахстанского Министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

Чиновник отметил, что Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств.

Астана выступает за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария, цитирует Смадиярова ТАСС.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что заявления представителей киевского режима о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез, поскольку Украина никак не продемонстрировала подтверждение весомости этих слов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что нападение украинских националистов на Курскую область было совершено ради получения рычага воздействия в случае возобновления переговоров. Однако "о чем с ними вообще можно говорить", если представители киевского режима не гнушаются убийством мирного населения, поинтересовался российский лидер.

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