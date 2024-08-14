Это произошло на фоне общественного негодования

Министерство обороны Германии на фоне шквала критики решило не включать в список военных героев офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в НСДАП и СС. Об этом в ведомстве рассказали в среду, 14 августа.

Как пояснил представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац, "мы еще раз посмотрели формулировки и отзываем их".

Он подчеркнул, что дополнения в части включения нацистов в перечень почитаемых участников войны отозваны, поскольку это ставит под вопрос прописанный в "Указе о традициях" принцип. Он гласит, что бундесвер выступает за демократию и правовое государство, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова возмущенно указала, что "новые старые герои бундесвера 80 лет считались во всем мире военными преступниками", но вдруг попали в список тех, кто должен служить примером воинской доблести. Чиновница потребовала "бить в набат", чтобы планета очнулась, в то время как "русские мужики вновь подбивают немецкие танки под Курском".

Борьба с неонацистской идеологией постоянно остается в поле зрения российских властей. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства.

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