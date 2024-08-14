Путину доложили о развитии Калининградской области

Область успешно преодолевает негативные последствия западных санкций

Владимир Путин принял в Ново-Огареве исполняющего обязанности губернатора Калининградской области. Алексей Беспрозванных доложил президенту о социально-экономическом развитии региона.

Область успешно преодолевает негативные последствия западных санкций. Рост ВВП по итогам года составит более четырех процентов. Активно развивается промышленность и сельское хозяйство. Приоритетом остается социальная сфера. В Калининграде открывается новая поликлиника на тысячу мест, строится семь школ, филиалы Большого театра и Третьяковской галереи.

Особая забота - о семьях военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне СВО.

Хорошие перспективы - и у туризма в области морских перевозок.

Беспрозванных: Если посмотреть, например, сколько стоит билет сегодня с учетом нашего туристического сезона, а туризм у нас достаточно активно развивается, субсидированный билет стоит 3800 рублей. Такой же билет несубсидированный стоит от 12 тысяч и доходит до 20 тысяч. Поэтому для нас это действительно очень важно. Путин: Мы обязательно это будем делать, как договаривались с прежним руководителем, и в отношении авиабилетов субсидирование продолжится. Что касается морских перевозок, потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, в конце 2028 года предусмотрена сдача на заводе "Звезда" очередного парома для Калининграда, а в 2029 году – еще одного парома.

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