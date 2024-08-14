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Общие потери ВСУ в курском приграничье достигли 2,3 тысячи военных

14:36
  • среда
  • 14 августа 2024

Пресечены попытки врага прорваться вглубь страны

ВС России продолжают операцию по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

За минувшие сутки были пресечены попытки врага прорваться вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного. Возле Мартыновки уничтожены две группы противника на пикапах.

Также российские военные отразили шесть атак штурмовых бригад в районе населенных пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное. Нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино.

За сутки на курском направлении украинская армия потеряла до 270 военных и 16 единиц бронетехники, взяты в плен 18 человек. Общие потери с 6 августа - до 2300 военнослужащих и 386 единиц военной техники.  

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