Общие потери ВСУ в курском приграничье достигли 2,3 тысячи военных

Пресечены попытки врага прорваться вглубь страны

ВС России продолжают операцию по уничтожению формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

За минувшие сутки были пресечены попытки врага прорваться вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного. Возле Мартыновки уничтожены две группы противника на пикапах.

Также российские военные отразили шесть атак штурмовых бригад в районе населенных пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное. Нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино.

За сутки на курском направлении украинская армия потеряла до 270 военных и 16 единиц бронетехники, взяты в плен 18 человек. Общие потери с 6 августа - до 2300 военнослужащих и 386 единиц военной техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram