Документ был подписан в 1996 году

Россия 1 августа вышла из Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, подписанной в 1996 году в Страсбурге. Об этом в среду, 14 августа, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Еще в сентябре 2023 года российский лидер Владимир Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств. Это мотивировалось тем, что Москву лишили возможности участвовать в выработке решений и отслеживать на международном уровне факты нарушения прав национальных меньшинств.

По состоянию на 1 августа 2024 года действие документа в отношениях Российской Федерации с другими участниками конвенции официально прекращено, цитирует сообщение МИД РИА Новости.

В июле по итогам встречи министров иностранных дел России и Венгрии было опубликовано заявление, в котором подчеркивалась недопустимость нарушений прав проживающих на Украине нацменьшинств, которые допускают представители киевского режима.

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