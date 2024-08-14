В США испугались совместных учений России и Китая

Партнерство России и Китая создаст мощный противовес проамериканским блокам в АТР

Совместные военные учения России и Китая вызывают серьезную обеспокоенность в Вашингтоне из-за неготовности американских стратегов к растущему военному взаимодействию этих государств.

Как пишет The New York Times, стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере.

Реалии показали, что стратегическое партнерство России и Китая создаст действенный противовес проамериканским блокам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что Пентагон с пессимизмом оценивает свои возможности противостоять России, Китаю и Северной Корее в том случае, если противостояние с ними дойдет до формата ядерной войны.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что в день Военно-морского флота (ВМФ) Россия попыталась продемонстрировать свою способность сформировать собственную коалицию в противовес НАТО через участие в своем параде кораблей Китая, Индии и Алжира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram