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В США испугались совместных учений России и Китая

15:22
  • среда
  • 14 августа 2024

Партнерство России и Китая создаст мощный противовес проамериканским блокам в АТР

Совместные военные учения России и Китая вызывают серьезную обеспокоенность в Вашингтоне из-за неготовности американских стратегов к растущему военному взаимодействию этих государств.
В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил

Как пишет The New York Times, стратегия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере.

Реалии показали, что стратегическое партнерство России и Китая создаст действенный противовес проамериканским блокам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что Пентагон с пессимизмом оценивает свои возможности противостоять России, Китаю и Северной Корее в том случае, если противостояние с ними дойдет до формата ядерной войны.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что в день Военно-морского флота (ВМФ) Россия попыталась продемонстрировать свою способность сформировать собственную коалицию в противовес НАТО через участие в своем параде кораблей Китая, Индии и Алжира.

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