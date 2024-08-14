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Минобороны показало видео с плененными военными ВСУ в Курской области

15:12
  • среда
  • 14 августа 2024

Всего 18 человек

Вооруженные силы России взяли в плен военнослужащих двух десантно-штурмовых бригад в Курской области.

Кадры пленения 80-й и 82-й бригад показало Минобороны России. Бойцов взяли в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок Курской области

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что за сутки ВС России взяли в плен 18 бойцов ВСУ.  

За сутки на курском направлении украинская армия потеряла до 270 военных и 16 единиц бронетехники. Общие потери с 6 августа - до 2300 военнослужащих и 386 единиц военной техники.  

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