Чернышев впервые появился на публике после смерти Заворотнюк

Фигурист продолжает носить обручальное кольцо

29 мая не стало популярной актрисы, звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Ей было 53 года, из которых четыре последних она боролась с раком головного мозга. Ее поддерживали близкие: супруг, фигурист Петр Чернышев, мать Валентина Борисовна, дети Анна и Майкл. Они приложили максимум усилий, чтобы ни единого фото артистки не "утекло" в Сеть, а муж хватался за любую возможность заработать, чтобы обеспечить дорогостоящее лечение.

Не секрет, к слову, что Татьяна Навка, в шоу которой участвовал Петр Чернышев, оказала большую помощь в спасении Анастасии Заворотнюк. Продолжает он кататься в развлекательных спектаклях прославленной олимпийской чемпионки и сейчас.

Так, в Сети распространились кадры с пресс-конференции, посвященной новой постановке Татьяны Навки, в которой задействован и Петр Чернышев. Фотографии расстроили фанатов. По их мнению, на вдовце Заворотнюк лица нет, он явно еще не пришел в себя после смерти любимой супруги. Кое-кто даже умудрился рассмотреть обручальное кольцо, которое он продолжает носить.

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