Дело якобы сдвинулось с мёртвой точки

Вот он – главный подозреваемый в подрыве "Северных потоков". Некий гражданин Украины Владимир З. Но не тот, о котором многие подумали, а профессиональный инструктор по дайвингу. Да и, как выяснилось, вовсе не З, а Ж – Журавлёв, просто в немецком языке нет такой буквы. 44 года, имеет необходимую квалификацию для глубоководных погружений, но самое главное - сертификат американской ассоциации инструкторов по дайвингу. Крупнейшие немецкие СМИ выходят с сенсационным расследованием. Дело о терактах на "Северном потоке" якобы сдвинулось с мёртвой точки:

"За последние месяцы следователям удалось собрать достаточно доказательств, чтобы получить ордер на арест украинца З. В июне немецкие прокуроры обратились к польским властям с европейским ордером на арест в надежде, что подозреваемый может быть арестован. Предполагалось, что он проживает на западе от Варшавы, однако сейчас его местонахождение неизвестно. В последнее время украинец скрывался".

И Журавлёв благополучно вернулся на Украину. Как и двое его соучастников муж и жена – Евгений и Светлана Успенские. Тоже специалисты по глубоководным погружениям, владельцы школы дайвинга. Которые всю жизнь грезили о морских глубинах и, судя по соцсетям, активно помогали ВСУ. Журналисты сумели дозвониться Успенской. Та ответила, что в момент подрыва "Северных потоков" якобы отдыхала в Болгарии.

Укропатриотов, пишут СМИ, было как минимум шестеро. То есть сложнейшую террористическую операцию, по версии немецкой стороны, провернула группа дайверов, которая на маленькой яхте свободно передвигалась в одном из самых защищенных районов Балтийского моря.

"Понятно, что организовать такую диверсию даже очень опытным и самостоятельным дайверам одним крайне затруднительно. По крайней мере нужно иметь соответствующие вещества, причем направленного и сильного воздействия. И, очевидно, что вряд ли эти дайверы сами эти вещества изготовили и погрузили на яхту", - отметил Николай Топорнин, директор АНО "Центр европейской информации", доцент кафедры европейского права МГИМО.

Но связь группы с украинскими властями якобы не доказана, пишет Tagesschau. Зеленский был не в курсе, в отличие от бывшего главкома ВСУ Залужного. Но тот сейчас человек уважаемый – посол в Великобритании. Так что какие могут быть вопросы?

Видимо, это и есть тот самый тупик, о котором неоднократно заявляли власти Германии, Норвегии, Дании и Швеции, комментируя ход расследования. Россию к нему изначально не допускали. На запросы наших правоохранительных органов не реагировали. При том, что все от известного журналиста Сеймура Хёрша до многочисленных экспертов прямо заявляли, кто на самом деле подорвал газопроводы.

В итоге Европа на американской газовой игле. Некогда локомотив ЕС – Германия - переживает деиндустриализацию. А виноваты во всем истинные украинские патриоты, к которым у Запада априори не может быть никаких претензий. Так что концы в воду.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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