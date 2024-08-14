На Марсе нашли гигантский подземный океан

Этой воды хватило бы, чтобы затопить всю поверхность планеты

Океан обнаружили ученые на Марсе. И он гигантский. Правда, вода прячется под поверхностью небесного тела. Это определил зонд "Инсайтлендер" с помощью сейсмических данных. Запасы влаги таковы, что их хватило бы, чтобы заполнить марсианские океаны и покрыть всю Красную планету слоем жидкости толщиной более полутора километров. Однако добыть её непросто.

Сенсационное открытие ученым передал зонд "Инсайт". К Марсу аппарат прилетел еще в 2018-м. Сидел на одном месте. Причем, сидел тихо - прислушивался к дыханию Красной планеты. А жизнь у земного соседа, как выяснилось, совсем не спокойная. То метеорит упадёт, то вулкан взорвется - за 4 года своей марсианской миссии "Инсайт" зафиксировал больше 1300 землетрясений. И оказалось всё не зря - зонд слушал, слушал и подслушал. Важное.

Если верить математическим подсчетам, то у Марса даже не море, целый океан внутри. Этой воды хватило бы, чтобы затопить всю поверхность планеты. Километра на два! Оснований сомневаться у ученых мало - точно так же на Земле сейсмологические данные помогают найти подземные воды, месторождения нефти, газа. Так что марсианская впадина с водой есть. Только достать её пока нереально.

"Вода в жидком виде находится на глубине примерно от 11 до 20 километров. И добыть её будет сложно. На Земле, к примеру, часто приходится циркулировать жидкости, будь то вода или грязь, для того, чтобы облегчить бурение. Как такое провернуть на Марсе - не представляю", - отметил Вашан Райт, доцент Калифорнийского университета.

"Какой-то практической пользы, я думаю, от этой воды нет. Гораздо проще забуриться туда, где есть лёд, его плавить и откачивать", - рассказал Александр Базилевский, главный научный сотрудник лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН.

Воду на четвертой планете от Солнца уже находили. Правда, твёрдую - самый настоящий лёд научные зонды видели на полюсах, в остатках пара в атмосфере. А вот в жидком состоянии - ничего подобного. Вот уже три миллиарда лет здесь царствует пустыня. Впрочем, следы от рек и озер прямо-таки кричат - Марс не всегда был красной планетой. Ученые согласны: жидкость была, но потом в космических процессах что-то пошло не так. Магнитное поле планеты вдруг стало слабым, оттого её атмосферу сдуло солнечным ветром. Влага испарилась. И то, что Марсу удалось припрятать резервуар с водой у себя в недрах, большая удача.

"Эта вода на глубине - она предоставляет убежище этой жизни. И мы знаем, на Земле есть бактерии, которые живут не за счет солнечного света, каких-то колебаний, температуры и прочего - за счет химических реакций", - сказал Александр Базилевский.

А это значит, что вопрос, есть ли жизнь на Марсе, уже не такой и риторический, говорят геофизики. Ведь рядом с водой всегда найдется кто-то живой.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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