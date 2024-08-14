Два истребителя Mirage ВВС Франции разбились при крушении

Причина авиакатастрофы выясняется

Два военных истребителя Mirage потерпели крушение в районе восточного департамента Франции Мерт и Мозель. Об этом в среду, 14 августа, пишут местные средства массовой информации.

Как отмечают журналисты, на борту столкнувшихся во Франции истребителей Mirage находились три человека, однако это лишь предварительные данные. Одного из пилотов удалось найти живым — несмотря на полученные ранения и травмы, он остается в сознании.

Официально французские власти пока не давали комментариев в связи с авиакатастрофой. Поисково-спасательная операция продолжается, причину и обстоятельства крушения истребителей еще предстоит установить, сообщает РИА Новости.

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