Арзамасова крупным планом показала дочь от Авербуха, а потом сделала неожиданное

Актриса выписалась из роддома

8 августа Лиза Арзамасова родила долгожданную дочь Илье Авербуху. Напомним, что у пары подрастает трехлетний сын Лев, а еще у прославленного фигуриста от брака с Ириной Лобачевой есть взрослый сын Мартин. Сегодня, 14 августа, стало известно, что Арзамасова выписалась из роддома, и семья встречала ее. На своем официальном канале в "Телеграм" счастливая артистка опубликовала множество фотографий и видео этого торжественного события.

Примечательно, что Лиза не относится к тем суеверным знаменитостям, которые прикрывают лица детей смайликами. Наоборот, она крупным планом показала новорожденную кроху Лию. А также без стеснения опубликовала кадры, на которых снята заплаканной от счастья.

Фанаты рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Некоторые начали гадать, на кого похожа дочка: на отца или на мать. Интересно, что на выписке присутствовал и пасынок Арзамасовой. Однако куда любопытнее, что вскоре Лиза удалила все фотографии и видео. Она объяснила:

"Друзья! �������� Дорогие! Очень надеюсь на ваше понимание. Я по ошибке отправила фотографии из личного архива сюда в канал. Если кто-то из вас их сохранил, не выкладывайте их никуда в общем доступе".

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